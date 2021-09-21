Из-за невнимательности мужчина едва не лишился богатства

Житель США едва не избавился от лотерейного билета, который принес ему крупный выигрыш. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал UPI.

Пожелавший сохранить анонимность мужчина рассказал, что приобрел лотерейный билет на автомобильной заправке. Сначала из-за невнимательности он решил, что проиграл. «Я чуть было не смял и не выбросил его, но перед этим я сел в машину и проверил его через мобильное приложение лотереи», - отметил американец.

Мужчина обнаружил, что бонусная игра, информация о которой была напечатана в нижней части счастливого билета, принесла ему приз в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Осознав эту новость, победитель первым делом позвонил семье и рассказал, как чуть не лишился приза.

«Когда я разговаривал с ними, меня трясло», - признался он. На полученные деньги американец планирует найти себе новое жилье. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures