Российская туристка внезапно умерла на пляже в Турции

В Турции российская туристка пошла прогуляться по пляжу с друзьями и внезапно умерла. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Hurriyet.

Трагедия произошла в понедельник, 20 сентября, когда 57-летняя россиянка, имя которой пока не известно, прогуливалась с приятелями на пляже Каламар в Каше. Внезапно женщине стало плохо, и она упала на землю.

Отмечается, что ее спутники вызвали скорую помощь, однако прибывшая медицинская бригада констатировала смерть туристки. Тело россиянки отправили в Институт судебной медицины Антальи на вскрытие. Фото pixabay.com/sulox32