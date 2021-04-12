Мужчина вынес куртку из магазина в торговом центре в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работницы одного из магазинов, расположенных в крупном торговом центре. Женщина обнаружила пропажу куртки стоимостью 5500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские раскрыли дело. Под подозрение попал 36-летний мужчина, который сознался в краже. Он рассказал, что отправился с курткой в примерочную, а затем незаметно покинул магазин, не расплатившись. На улице он продал куртку прохожему за 500 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото regnum.ru