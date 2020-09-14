Мужчина выловил за сутки более двух тысяч рыбин и побил мировой рекорд

Рыбак из американского Иллинойса Джефф Колодзинский побил собственный мировой рекорд, выловив за сутки на удочку 2645 рыбин. На Facebook велась прямая трансляция этого удивительного марафона, сообщает «Лента.ру».

Колодзинский начал ловлю утром 9 сентября и закончил ровно через сутки. Американец значительно превзошел собственное достижение, установленное годом ранее и отмеченное в книге рекордов Гиннесса. В 2019 году ему удалось выловить 2172 рыбины.

С помощью своего онлайн-марафона Колодзинский рассчитывает собрать 20 тысяч долларов для благотворительного фонда. Весь процесс рыбалки снимался на камеру, чтобы предоставить запись в книгу рекордов в качестве доказательства.