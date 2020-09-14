На Венере нашли признаки жизни

Ученые из Великобритании и США нашли в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами зарубежных специалистов.

Отмечается, что на Земле фосфин производят анаэробные (не требующие наличия кислорода) организмы. Этот газ очень ядовит. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет был предложен в качестве возможного признака наличия на них жизни. Сейчас его нашли на Венере.

Источник издания при этом подчеркивает, что обнаружение фосфина не означает, что на Венере точно есть жизнь. Этот газ, возможно, может образовываться в результате неких природных процессов. Правда, пока что ученые не смогли найти способов небиологического образования фосфина.