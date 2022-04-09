Мужчина впечатал «Тойоту» в стену дома рядом с музыкальной школой

Легковой автомобиль «Тойота» влетел в стену жилого дома на улице Парфенова рядом с музыкальной школой. По словам очевидцев, незадолго до аварии в этом месте прошли дети. Удар был такой силы, что из бетонной стены отвалилось несколько камней.

Водитель не мог стоять на ногах и не понимал, что происходит вокруг, сообщили очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Предположительно, он был пьян, а его автомобиль пролетел на «красный» с Правды. Мужчина попытался скрыться, но очевидцы его удерживали до приезда полиции. Дорожный инцидент произошел днем 9 апреля.

«Мужик, ты наверно позже прочитаешь о своих подвигах, нахрена сел за руль? А если бы убил кого-то? Только дети с музыкалки в этом месте прошли, и ты тут же пролетел в стену!» (фото vk.com)