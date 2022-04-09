Молодежь устроила разборки на Октябрьском проспекте

Наряды полиции с маячками заметили у одного из заведений общепита на Октябрьском проспекте в Петрозаводске.

Со слов очевидца, подралась молодежь. Мужчина насчитал три наряда ДПС и один наряд ППС.

«Кто заказывал дискотеку?» - произносит петрозаводчанин на видео. «Держите себя в руках, люди», - попросил мужчина. Запись опубликована в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». (фото скриншот)