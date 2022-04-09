09 апреля 2022, 15:33
Молодежь устроила разборки на Октябрьском проспекте
Несколько нарядов полиции выезжали на Октябрьский проспект из-за драки
Наряды полиции с маячками заметили у одного из заведений общепита на Октябрьском проспекте в Петрозаводске.
Со слов очевидца, подралась молодежь. Мужчина насчитал три наряда ДПС и один наряд ППС.
«Кто заказывал дискотеку?» - произносит петрозаводчанин на видео. «Держите себя в руках, люди», - попросил мужчина. Запись опубликована в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». (фото скриншот)