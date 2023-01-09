Мужчина ворвался в квартиру пенсионерки в Карелии

В Питкярантском районе перед судом предстанет 31-летний местный житель. Мужчина обвиняется в незаконном проникновении в жилище пожилой женщины, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, инцидент случился в апреле минувшего года. Подозреваемый в деревне Койриноя пришел к квартире 60-летней пенсионерки. Он хотел поговорить с внуком женщины, который жил там же. Оттолкнув хозяйку и причинив ей физическую боль, он ворвался в помещение, чем нарушил конституционное право владелицы квартиры на неприкосновенность жилища.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com