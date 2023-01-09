09 января 2023, 19:01
Камневоз протаранил легковой автомобиль в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на Кукковке
Сегодня в 17:44 в Петрозаводске на улице Лыжной произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как камневоз, ехавший в сторону улицы Ровио, протаранил легковой автомобиль, который пытался развернуться.
На месте аварии работали медики, пожарные. В час пик возникла серьезная пробка, движение по улице Лыжной оказалось серьезно затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru