Женщина может отправиться за решетку из-за 20-миллионного долга

Суд в Петрозаводске рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летней горожанки. Ее обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности. Петрозаводчанке может грозить до двух лет лишения свободы.

С 2016 по 2018 год петрозаводчанка заключила три договора займа на сумму около 18 миллионов рублей для приобретения недвижимости, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Однако женщина свои обязательства по их погашению не предпринимала. В итоге в 2022 году суд постановил взыскать с нее более 20 миллионов рублей, исполнительный лист отправили в службу судебных приставов. Приставы неоднократно предупреждали женщину, если она не будет гасить долги, то ей грозит уголовная ответственность.

Тем не менее петрозаводчанка, «имея реальную возможность частично погасить долги, никаких мер для этого не предпринимала, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению». // фото unsplash.com