Выясняются детали трагедии, произошедшей в Куркиекском заливе

Трагедия произошла 4 января в Куркиекском заливе Ладожского озера. В результате разлома льда водитель снегохода упал в воду и погиб. Через два дня, 6 января, его тело было извлечено из воды. Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал об этом.

Как передает пресс-служба Следкома республики, по факту гибели 51-летнего мужчины организована проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

В связи с обстоятельствами в ведомстве напомнили об обязательном соблюдении правил поведения на водоемах, покрытых льдом, при зимней ловле рыбы, а также при катании на лыжах и снегоходах. // Фото: karelia.sledcom.ru.