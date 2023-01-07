Поиски утонувшего на Ладоге продолжались два дня

Вчера спасатели нашли тело мужчины, утонувшего вместе со снегоходом на Ладожском озере.

4 января в Карельскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Лахденпохском районе в акватории Ладожского озера около п. Куркиеки мужчина на снегоходе провалился под лед.

Его поиски продолжались два дня. В них участвовали спасатели Сортавальского и Петрозаводского ПСО. Обнаружить тело погибшего удалось лишь вчера.

Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения напоминает об опасности выхода и выезда на водоемы республики и просит жителей и гостей региона быть предельно внимательными и воздержаться от напрасных рисков. // Фото: Поисково-спасательная служба