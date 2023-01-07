07 января 2023, 11:43
Поиски утонувшего на Ладоге продолжались два дня
Карельские спасатели нашли тело мужчины, утонувшего вместе со снегоходом на Ладожском озере
Вчера спасатели нашли тело мужчины, утонувшего вместе со снегоходом на Ладожском озере.
4 января в Карельскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Лахденпохском районе в акватории Ладожского озера около п. Куркиеки мужчина на снегоходе провалился под лед.
Его поиски продолжались два дня. В них участвовали спасатели Сортавальского и Петрозаводского ПСО. Обнаружить тело погибшего удалось лишь вчера.
Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения напоминает об опасности выхода и выезда на водоемы республики и просит жителей и гостей региона быть предельно внимательными и воздержаться от напрасных рисков. // Фото: Поисково-спасательная служба