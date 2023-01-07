Граждане побуянили в алкогольных магазинах

На пункты централизованной охраны Петрозаводска и Кондопоги дважды за сутки поступили сигналы о срабатывании тревожных кнопок в заведениях, специализирующихся на продаже алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Карелии.

Группа задержания Кондопожского отдела вневедомственной охраны в течение нескольких минут прибыла на место происшествия. Сотрудник торгового дома пояснила, что неизвестная гражданка выражалась нецензурной бранью, вела себя вызывающе, на замечания не реагировала и размахивала руками, угрожая физической расправой окружающим. Задержанной оказалась 41-летняя местная жительница.

В столице Карелии был зарегистрирован аналогичный инцидент. После полуночи наряд Росгвардии задержал 24-летнего горожанина, который также напугал посетителей заведения своим агрессивным поведением. Более того, мужчина угрожал присутствующим физической расправой.

Правонарушители были доставлены в полицию для установления всех деталей произошедшего и дальнейшего разбирательства. // Фото: Росгвардия Карелии