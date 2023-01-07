Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Пряжинском районе

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Пряжинском районе, которое произошло накануне утром. На участке автодороги Р-21 «Кола» (387 км) на территории Пряжинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом с участием двух легковых автомобилей.

Установлено, что автомобиль «Шкода» под управлением 40-летнего уроженца Мурманской области выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Сузуки» под управлением 61-летней жительницы г. Петрозаводска, двигавшимся в сторону деревни Святозеро.

В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. прокурора Пряжинского района Константин Игнатенко.

В настоящее время по факту ДТП органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры.