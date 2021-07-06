Мужчина в Сортавале решил наказать сына приятельницы и ограбил его

Следователи в Сортавале передали в суд уголовное дело отношении 37-летнего местного жителя. У мужчины сложились странные представления о воспитании подростков. Он поссорился с сыном знакомой и силой отнял у него сотовый телефон. В Сортавальском межрайонном следственном отделе СК РФ по Карелии оценили его действия как грабеж.

Инцидент случился в марте текущего года. Фигурант дела был в гостях в доме приятельницы на улице Горького Сортавалы. Мужчина вступил в конфликт с несовершеннолетним сыном женщины. Решив его наказать, сортавалец отнял у подростка смартфон Honor 7A Prime. После этого «воспитатель» покинул квартиру.

Хотя телефон потом нашли и вернули, дело не прекратили. Теперь у несдержанного мужчины будет новая судимость, причем по серьезной статье. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. //Фото: Дарья Селинская/ «Курган онлайн»