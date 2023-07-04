Мужчина в Пудоже несколько раз ударил ножом в грудь назойливого гостя

В одном из общежитий Пудожа алкогольная вечеринка закончилась ранением одного из участников и арестом другого. Фигурантом уголовного дела о покушении на убийство стал 31-летний местный житель, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился 1 июня – соседи по общежитию вместе выпивали, когда пришел 49-летний гость. Он поссорился с одним из присутствующих, в итоге получил несколько ударов в грудь ножом.

Только благодаря незамедлительной госпитализации мужчина выжил – врачи вовремя оказали ему помощь. Обвиняемый признал вину, дело передали в суд.

потерпевшего в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, он остался жив. // фото: www.freepik.com