Мужчина в ночи попытался обокрасть гипермаркет в Петрозаводске

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в попытке кражи из торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Петрозаводске ночью 1 октября мужчина попытался вынести из одного из гипермаркетов аэрозольный баллончик с эмалью. 26-летний злоумышленник был выявлен и задержан.

Похожий случай произошел 30 сентября в Кеми. 69-летний мужчина решил украсть алкоголь из сетевого магазина, но его попытку пресекли.

Задержанные были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии