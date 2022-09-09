Мужчина в Карелии пытался убить соседа ударами ножа в затылок и спину

Житель Костомукши пытался убить своего знакомого, но не смог по не зависящим от него причинам. За покушение на убийство он отправится в колонию на 6,5 лет, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в мае этого года, когда соседи вместе выпивали ночью на кухне. Конфликт перерос в драку, 38-летний костомукшанин сходил в свою комнату и вернулся уже с ножом.

Он сзади ударил оппонента в затылок и дважды – в спину. Пострадавший сопротивлялся и смог повалить злодея с ножом, прижав его руку с холодным оружием к полу.

Другие соседи помогли отнять нож и вызвали бригаду медиков. Врачи спасли жизнь потерпевшему. Несостоявшегося убийцу приговорили к 6,5 годам лишения свободы и взяли под стражу прямо в суде. // Фото: pxhere.com