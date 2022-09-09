09 сентября 2022, 10:04
Мужчина в Карелии пытался убить соседа ударами ножа в затылок и спину
Жителя карельского города отправили за решетку на 6,5 лет
Житель Костомукши пытался убить своего знакомого, но не смог по не зависящим от него причинам. За покушение на убийство он отправится в колонию на 6,5 лет, сообщили в прокуратуре Карелии.
Инцидент случился в мае этого года, когда соседи вместе выпивали ночью на кухне. Конфликт перерос в драку, 38-летний костомукшанин сходил в свою комнату и вернулся уже с ножом.
Он сзади ударил оппонента в затылок и дважды – в спину. Пострадавший сопротивлялся и смог повалить злодея с ножом, прижав его руку с холодным оружием к полу.
Другие соседи помогли отнять нож и вызвали бригаду медиков. Врачи спасли жизнь потерпевшему. Несостоявшегося убийцу приговорили к 6,5 годам лишения свободы и взяли под стражу прямо в суде. // Фото: pxhere.com