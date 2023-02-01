Мужчина в Карелии опустошил холодильник знакомого и пойдет в колонию

Мужчину в Муезерском районе признали виновным в краже продуктов у своего знакомого. Он отправится в колонию общего режима на 2 года и 10 месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел еще в ноябре 2021 года. Подсудимый был пьян и ночью пришел к приятелю, чтобы одолжить денег. Он постучал в окно квартиры, но никого не было дома.

Тогда жаждущий мужчина отжал створку окна на кухне, встал на табуретку, которую нашел во дворе и проник внутрь. Он похитил их квартиры продукты питания, в том числе опустошил холодильник. Сложил все в пакеты и дважды выносил через окно. // фото: pixabay.com