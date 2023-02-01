Людям с ограниченными возможностями здоровья пришли на помощь пожарные

Утром 31 января на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи.

Мужчина с инвалидностью не мог открыть дверь квартиры. На помощь пришли пожарные. Используя шанцевый инструмент, они аккуратно вскрыли замок.

Человеку с ограниченными возможностями потребовалась помощь пожарных и в Петрозаводске. Днем поступило сообщение, что пожилая женщина с инвалидностью упала в своей квартире.

Прибывшие к месту вызова парамедики из специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска осмотрели пострадавшую, оказали ей необходимую помощь. К счастью, женщина в госпитализации не нуждалась. // фото: freepik.com