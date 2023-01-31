Один из первых хэви-металлистов страны Герман Фирсов умер в Карелии

В возрасте 86 лет скончался советский и российский рок-музыкант, гитарист Герман Фирсов. Он писал песни для рок-группы «Все» и считался старейшим и одним из первых хэви-металлистов в России. Герман Фирсов умер в Кондопоге.

«Не стало нашей легенды. Наша Гордость… Наш стиль... Наш Лидер... Пример... Будем помнить!»

- написала 30 января художественный руководитель Центра культуры и досуга Кондопоги Наталья Киль.

Прощание пройдет 1 февраля с 12:00 до 12:30 на улице около морга.

Фирсов родился 7 февраля в 1936 году поселке Красный Луч в Сегежском районе. С детства увлекался музыкой, учился в Петрозаводске, затем работал в музыкальной школе в Надвоицах, создал эстрадный оркестр. В 1968 году переехал в Кондопогу, трудился методистом в городском отделе культуры. В 1972 году создал ВИА «Мозаика», получившую известность в Карельской АССР. В течение двенадцати лет коллектив был творческим лицом Кондопоги. ВИА неоднократно участвовал в республиканских фестивалях эстрады, становясь их лауреатом, а также записывался на республиканском телевидении и радио, давал концерты в Кондопоге и других городах Карельской АССР. Фирсов написал более двадцати песен, был членом Союза композиторов Карельской АССР.

В 1991 году Герман Фирсов создал рок-группу «Все», с которой неоднократно выступал на одном из старейших рок-фестивалей «Рыбка», который проводится с 1997 года в Сегеже. // фото со страницы Натальи Киль ВК