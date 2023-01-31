Мужчине в Петрозаводске стало плохо за рулем, он умер

На странное поведение водителя иномарки обратили внимание прохожие. Оказалось, автомобилисту стало плохо, сообщают в группе «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости» ВКонтакте.

В паблике опубликовали видео инцидента. В кадре видно, что Ford Focus делал разворот и внезапно съехал с дороги на газон. Это происходит на Комсомольском проспекте.

Прохожие увидели, что водитель сидит и не выходит из автомобиля. Оказалось, что автомобилисту прямо за рулем стало плохо.

Мужчину госпитализировали, утром 31 января он скончался от аневризмы головного мозга. // фото, видео: «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости» / ВКонтакте