Сын в Петрозаводске жестоко зарезал мать и скрылся

Вечером 26 января в Петрозаводске нашли погибшей 51-летнюю женщину. На ее теле было множество ножевых ранений, сообщили в СУ СКР по региону.

Тревогу забил муж горожанки, который был в другом городе и долго не мог связаться с женой. Он вызвал полицейских, когда они вскрыли дверь, то увидели страшную картину.

Подозрение пало на 28-летнего неработающего сына убитой. На тот момент он скрылся в другом регионе. Мужчину задержали, он рассказал, что поссорился с матерью и убил ее. Злодея заключили под стражу. // фото: СУ СКР по региону