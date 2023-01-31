На ЦБК в Кондопоге восстанавливают работу после ночного пожара

Кондопожский ЦБК, входящий в группу компаний «Карелия Палп», восстанавливает работу после пожара. Об этом нашему изданию сообщили в компании.

«Кондопожский ЦБК восстанавливает работу после возгорания, произошедшего в ночь на 31 января 2023 года. Машины последовательно возвращаются в работу сегодня 31 января, после чего предприятие выйдет на полную мощность»,

- сообщили в «Карелия Палп».

Последствия ночного пожара устраняют. Никто не пострадал. На предприятии создали комиссию, которая устанавливает причины произошедшего.

Напомним, в ликвидации пожара на комбинате было задействовано 40 человек и 12 единиц техники. В результате возгорания оказалась повреждена транспортная лента на площади 170 кв.м. Спасатели эвакуировали 6 человек. // фото МЧС Карелии