Появились подробности фатальной аварии на трассе в Карелии

В Госавтоинспекции раскрыли первые подробности аварии, унесшей жизнь одного человека. Напомним, ДТП произошло утром 31 января на трассе А-121 «Сортавала» недалеко от деревни Маньга в Пряжинском районе.

В ведомстве предварительно установили, что 59-летний водитель лесовоза допустил занос. Прицеп оказался на встречке, где в это время двигался автомобиль «Рено Каптур». Транспортные средства столкнулись.

Водитель «Рено», 41-летний мужчина, погиб. С ним в автомобиле была женщина, ее госпитализировали. ГИБДД роводит проверку. // фото ГИБДД РК