31 января 2023, 14:59
Появились подробности фатальной аварии на трассе в Карелии
41-летний мужчина погиб в результате ДТП на трассе «Сортавала»
В Госавтоинспекции раскрыли первые подробности аварии, унесшей жизнь одного человека. Напомним, ДТП произошло утром 31 января на трассе А-121 «Сортавала» недалеко от деревни Маньга в Пряжинском районе.
В ведомстве предварительно установили, что 59-летний водитель лесовоза допустил занос. Прицеп оказался на встречке, где в это время двигался автомобиль «Рено Каптур». Транспортные средства столкнулись.
Водитель «Рено», 41-летний мужчина, погиб. С ним в автомобиле была женщина, ее госпитализировали. ГИБДД роводит проверку. // фото ГИБДД РК