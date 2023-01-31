Полицейская собака помогла задержать вора в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска 28 января поступил сигнал из магазина, расположенного на Голиковке. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники торговой точки рассказали, что некий мужчина взял с прилавка две бутылки коньяка и ушел, несмотря на требования продавцов оплатить товар. Найти вора помогла служебная собака. Она взяла след и безошибочно привела оперативников к дому, в котором находился подозреваемый. 31-летний мужчина был задержан. Одну бутылку коньяка он успел выпить.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото МВД по РК