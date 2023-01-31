Пожилой мужчина ушел из социального учреждения в Видлице и пропал

В Карелии разыскивают Александра Михайловича Сычкова. Мужчина, 1961 года рождения, ушел из социального учреждения в Видлице Олонецкого района. Это произошло 21 января. С тех пор о пропавшем мужчине нет никаких вестей.

В полиции уточнили, что у разыскиваемого нет постоянного места жительства. Александр Сычков может находиться в Олонце или Кондопоге.

Стражи порядка просят сообщать сведения о местонахождении разыскиваемого по телефонам: 8-911-661-93-58, 8 81436-414-18.