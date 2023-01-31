Прицеп лесовоза занесло на «Рено», погиб один человек

Авария со смертельным исходом произошла сегодня утром в Пряжинском районе на 461 км автодороги А-121. Спасателям о случившемся стало известно 31 января в 10:06.

Пряжинские спасатели рассказали, что прицеп лесовоза занесло в сторону легкового автомобиля, произошло столкновение. Автомобиль «Рено» оказался сильно поврежден. В результате аварии травмы получил один человек, один погиб.

Накануне вечером в Пряжинском районе на трассе «Кола» произошло несколько аварий, пострадали три человека. // фото ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»