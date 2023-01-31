Житель Карелии продавал кровать и лишился денег

В полицию Кондопоги обратился местный житель. Мужчина рассказал, что обманным путем лишился денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что на одном из сайтов выложил объявление о продаже кровати. Вскоре нашелся покупатель. Он рассказал, что живет в другом регионе, и предложил организовать доставку. Кондопожанину скинули ссылку на некий сайт, где нужно было заполнить форму доставки. Он ввел там данные своей карты, после чего со счета были списаны 2000 рублей.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Уже ясно, что мужчине звонили из Южного федерального округа. // Фото: unsplash.com