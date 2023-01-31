Жительницу Карелии, гонявшуюся за школьницами с пистолетом, осудили

В Прионежском районе мировой суд определился с наказанием для 45-летней местной жительницы. Ее признали виновной по статье «угроза убийством». О решении суда сегодня сообщили в прокуратуре.

В сентябре подвыпившая женщина искала свою знакомую. За помощью она обратилась к двум девочкам, которые стояли на остановке в ожидании маршрутки. Не получив желаемого ответа на вопрос, женщина достала пневматический пистолет и нацелилась на одну из школьниц, при этом угрожая ее убить, а затем и вовсе пыталась преследовать школьниц.

О случившемся одна из них сообщила в полицию. Прибывший наряд задержал нападавшую. Суд назначил женщине 80 часов обязательных работ. Пистолет у нее забрали и отдали Росгвардии для уничтожения. // фото unsplash.com