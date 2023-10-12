Мужчина в Карелии не выбросил чужой порох и стал уголовником

Мужчина в Лахденпохском районе попал на скамью подсудимых из-за пороха, который в своем доме хранили его тесть и теща. Преступление 49-летнего местного жителя заключалось в том, что он не избавился от взрывчатого вещества, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он в 2021 году переехал в дом, который ранее принадлежал родителям сожительницы. Внутри мужчина нашел емкости с порохом, но не выбросил, а продолжал хранить. В апреле этого года взрывчатое вещество обнаружили полицейские, изъяли и возбудили уголовное дело. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно. // фото: EKATERINA BOLOVTSOVA/ pexels.com