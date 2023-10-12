Девочка-подросток стала курьером мошенников и наказала родителей

Дело о хищении крупной суммы у пенсионерки в Лоухах направили в суд. Обвиняемой стала 16-летняя девочка, которая согласилась помогать мошенникам, сообщили в СУ СКР по региону.

Неизвестные связались с несовершеннолетней в августе и предложили заработать, та согласилась. В итоге злоумышленники по телефону обманули проживающую в поселке Лоухи пожилую женщину. Пенсионерке рассказали, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП, для урегулирования возникшей ситуации нужно заплатить.

Испуганная женщина согласилась, поэтому обвиняемая, исполняя определенную роль в мошеннической схеме, пришла к ней домой и получила 680 тысяч рублей.

Потом девочка перевела их мошенникам. Разумеется, их не нашли, а курьер попалась. На ее имущество и имущество ее законных представителей стоимостью более 800 тысяч рублей наложили арест. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере направили в суд для рассмотрения по существу. // фото: olga1205/ pixabay.com