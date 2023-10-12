Случайная прохожая в Карелии спасла двух малышек от педофила

Следователи передали в суд уголовное дело по обвинению 53-летнего мужчины в сексуальном насилии над маленькими детьми. Педофил настиг двух девочек в поселке Прионежского района, сообщили в СУ СКР по региону.

Он в июне пристал к 7-летней и 8-летней малышкам, которые гуляли около парка. Мимо проходила местная жительница, увидела, что делает пьяный извращенец, и вызвала полицию.

Педофила арестовали, он полностью признал свою вину, теперь его будут судить. // фото: Kindel Media/ pexels.com