12 октября 2023, 18:06
Случайная прохожая в Карелии спасла двух малышек от педофила
Дело домогавшегося 7-летнюю и 8-летнюю девочек мужчины передали в суд
Следователи передали в суд уголовное дело по обвинению 53-летнего мужчины в сексуальном насилии над маленькими детьми. Педофил настиг двух девочек в поселке Прионежского района, сообщили в СУ СКР по региону.
Он в июне пристал к 7-летней и 8-летней малышкам, которые гуляли около парка. Мимо проходила местная жительница, увидела, что делает пьяный извращенец, и вызвала полицию.
Педофила арестовали, он полностью признал свою вину, теперь его будут судить. // фото: Kindel Media/ pexels.com