12 октября 2023, 15:50
Горячая вода и тепло пропали в некоторых домах в Петрозаводске
Коммунальщики пытаются устранить последствия аварии в столице Карелии
Сегодня в 15 часов в Петрозаводске произошло отключение горячей воды и отопления в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным службы, ресурс пропал из зданий на улицах Ригачина, Луначарского, на набережной Гюллинга и проспекте Александра Невского. Причиной отключения стало повреждение на сетях.
Ориентировочное время окончания ремонтных работ не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»