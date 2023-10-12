Горячая вода и тепло пропали в некоторых домах в Петрозаводске

Сегодня в 15 часов в Петрозаводске произошло отключение горячей воды и отопления в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, ресурс пропал из зданий на улицах Ригачина, Луначарского, на набережной Гюллинга и проспекте Александра Невского. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»