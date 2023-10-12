Не стало ученого-археолога Анатолия Журавлева

Сегодня стало известно о смерти Анатолия Павловича Журавлева, археолога, кандидата исторических наук, первооткрывателя Пегремы.

В 1960 - 1970-е годы молодой преподаватель археологии ПетрГУ вывозил своих студентов в Заонежье на берег Онежского озера на археологическую практику. Еще тогда он говорил о необычайно богатом археологическом потенциале этих мест, а в конце 1980-х, после большого лесного пожара, ему открылась поляна, усеянная камнями разных размеров, хранящими следы обработки древних людей, в которых угадывались образы животных: утка, лягушка и черепаха... Место окрестили «Поляной идолов».

Позже Журавлев нашел остатки древнего поселения и языческого святилища саамов. Памятник, предположительно, отнесли к периоду с середины третьего по второе тысячелетие до нашей эры. Он был уверен, что это одно из крупнейших языческих святилищ в Карелии, и посвятил его изучению всю свою жизнь.

Более полувека Анатолий Павлович каждое лето приезжал в эти труднодоступные места, проводил раскопки, делал расчеты, вел записи, а в перерывах между работой встречал туристов, которые приезжали посмотреть на каменных идолов, и ученых. Он считал, что все открытия ждут нас на стыке наук, ведь недаром благодаря ему геологи обнаружили в этих местах следы древнего мощного землетрясения, музыковеды — звучащий камень, который определили, как один из первых музыкальных инструментов человека… Он пытался смотреть на мир глазами людей энеолита и видел то, что за пределами описательной науки.

Наверное, поэтому ученые Академии наук его гипотезы не приняли, считая его фанатичным чудаком. Но он верил, что его открытия дадут толчок новому свободному мышлению. И если не нам, то нашим потомкам предстоит воздать должное научному подвигу археолога и поэта Анатолия Журавлева и придать остаткам древнего святилища официальный статус музея под открытым небом, о чем он мечтал и чего добивался последние годы.

Прощание с Анатолием Павловичем Журавлевым состоится в субботу, 14 октября, с 12:00 до 13:00 в траурном зале №2 на ул. Вольной, 4. // фото «Петрозаводск говорит»