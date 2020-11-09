Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Петербурге

Мужчина открыл стрельбу в военкомате в Василеостровском районе в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

По предварительным данным, неадекватный мужчина лет 60 вошел в помещение военкомата на Большом проспекте, пришел в бешенство и начал стрелять из самодельного пистолета.

Никто не пострадал. Стрелка увезли на скорой в психиатрическую клинику. Полиция организовала проверку. В полиции излданию сообщили, что мужчина сбросил сигнальный пистолет, его оперативно обезвредили, он госпитализирован.

Ранее на военном аэродроме в Воронеже молодой человек напал на людей с топором и автоматом. Оказались убиты три человека. (фото 78.ru)