Огромные деньги потеряли двое жителей Карелии, поверив мошенникам

В полицию Кондопожского района обратился местный житель, заявивший, что хотел увеличить свой доход, но вместо этого лишился крупной суммы, сообщает МВД Карелии.

В середине октября 39-летний мужчина нашел в интернете интересное предложение: одна из компаний обещала хороший заработок путем игры на бирже. Он прошел по ссылке и оставил свои данные. Вскоре с ним связался менеджер фирмы, который дал подробный инструктаж. Правила были просты: следовало периодически пополнять счет, зарегистрированный на имя игрока. За каждый вклад ему был гарантирован процент дохода. Мужчина четко выполнял рекомендации и переводил денежные средства. За две недели он потратил без малого 1 200 000 рублей, большая часть из которых были заемными. Оформив очередной кредит в банке, он решил узнать о данной компании более подробную информацию. В интернете сразу нашлись отзывы людей, которые, как и заявитель, попались на уловки аферистов.

В числе потерпевших оказался и 71-летний житель Петрозаводска, у которого обманным путем похитили 580 000 рублей. Как выяснилось, на днях ему позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил пенсионеру, что его средства находятся под угрозой, и предложил помощь. Под руководством собеседника мужчина обналичил свои сбережения и перевел их через терминал самообслуживания на неизвестные счета. На этом телефонный разговор закончился.

В настоящее время по заявлениям потерпевших проводятся проверки, после чего будут приняты процессуальные решения.

Фото с сайта gsifinance.ru