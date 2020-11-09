Пожарные по тревоге выезжали в детский сад в Пудоже

6 ноября в Пудоже из-за ложного срабатывания датчиков произошел экстренный вызов пожарных в здание детского сада, расположенное на улице Строителей. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По тревоге на место выехали несколько единиц техники и большое количество сотрудников пожарных частей города. В ходе разведки было установлено, что вызов ложный.

Спасатели напомнили, что ложные вызовы или неисправные датчики, которые срабатывают без причины, могут повлечь за собой серьезные последствия. В то время, пока личный состав едет на место несуществующего возгорания, в другом месте может на самом деле гореть здание или требоваться помощь людям.

В данном случае всем повезло - параллельно других ЧС не возникало.