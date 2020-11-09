Солдат-срочник напал на людей в Воронеже, убиты трое

На военном аэродроме в Воронеже 20-летний солдат-срочник напал на людей с топором и автоматом. Инцидент произошел сегодня в 5 утра, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на различные Telegram-каналы.

По предварительным данным, убиты три человека. Их нашли в служебном помещении аэродрома. Еще один человек ранен.

Сообщается, что нападавший скрылся с оружием и забаррикадировался. Им оказался 20-летний срочник. Фото twimg.com