09 ноября 2020, 09:45
Солдат-срочник напал на людей в Воронеже, убиты трое
20-летний молодой человек забаррикадировался с топором и огнестрельным оружием
На военном аэродроме в Воронеже 20-летний солдат-срочник напал на людей с топором и автоматом. Инцидент произошел сегодня в 5 утра, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на различные Telegram-каналы.
По предварительным данным, убиты три человека. Их нашли в служебном помещении аэродрома. Еще один человек ранен.
Сообщается, что нападавший скрылся с оружием и забаррикадировался. Им оказался 20-летний срочник. Фото twimg.com