Мужчина упал с 17-го этажа и убил младенца в коляске

В Воронеже сегодня около 17 часов мужчина упал с 17-го этажа многоэтажки прямо на коляску с младенцем. В результате оба погибли, сообщает издание «Вести Воронеж».

Трагический инцидент попал на видео. Его можно посмотреть по ссылке (видео 18+). На кадрах видно, как женщина с коляской выходит из подъезда. Через несколько секунд на коляску падает человек.

По данным СМИ, медики пытались спасти пятимесячного младенца, но не смогли этого сделать. Ребенок умер. Матери пришлось вколоть успокоительное, женщина находилась в состоянии шока. Это был ее единственный ребенок.

Жильцы дома рассказали, что упавший мужчина жил на крайнем этаже дома. Ему было около 30 лет.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют детали трагедии.