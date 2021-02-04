Россиянам разрешили есть на ночь

Россияне могут есть перед сном и не толстеть. Для этого нужно придерживаться простого правила - контролировать количество потребляемых калорий. Об этом рассказал диетолог Филипп Кузьменко, его слова приводит радио Sputnik.

Норму потребления калорий можно узнать, проконсультировавшись со специалистом. При этом неважно, в какое время суток человек будет получать эти калории, подчеркнул врач.

Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день,

- отметил специалист.

Врач подчеркнул, что свой оптимальный режим питания должен подобрать сам человек. Никаких точных и подходящих для всех норм в этом вопросе быть не может. Фото lifekhacker.com