Путин подписал закон о создании системы учета древесины

Владимир Путин подписал закон о создании в России единой системы учета древесины и сделок с ней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон призван обеспечить достоверный учет и контроль лесных ресурсов и сделок с древесиной, снизить размеры ущерба от незаконных рубок и количество злоупотреблений в лесной отрасли, а также сделать ее более открытой и прозрачной. В этих целях предусматривается создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ЛесФГИС), сообщает РИА Новости.

В эту систему будет вноситься информация в цифровом виде по всем параметрам функционирования лесной отрасли, чтобы прежде всего обеспечить прослеживаемость древесины от места заготовки до конечного потребителя. В ней будут формироваться все разрешительные документы, планы, сопроводительные документы, регистрироваться сделки.

Закон содержит требования к обязательной регистрации всех пунктов отгрузки, складирования, переработки древесины. В нем прописаны и все вопросы, связанные с полномочиями Рослесхоза, обязанностями всех участников рынка по внесению информации в ЛесФГИС. Согласно закону, информация о лесах является общедоступной и доступ к ней граждан и юридических лиц не может быть ограничен, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлены иные сроки. Так, с 1 июля 2021 года начнут действовать нормы, связанные с внесением сведений в ЛесФГИС и предоставлением их из нее, ведением лесного госреестра, учетом древесины и продукции ее переработки, требованиями к транспортировке, хранению и переработке древесины.

С 1 января 2023 года вступят в силу нормы, касающиеся требований к сделкам с древесиной и продукцией ее переработки, федерального госнадзора в сфере приемки, перевозки, переработки, хранения, учета древесины и сделок с ней, передачи в госорганы отчетов об охране и защите лесов от пожаров, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, подачи ежегодной лесной декларации. Фото ytimg.com