Мужчина умер во время поездки в городском автобусе на Урале

В Нижнем Тагиле местный житель умер во время поездки в городском автобусе. Об этом сообщает портал e1.ru.

По данным издания, инцидент случился ранним утром 30 ноября. Автобус подъехал к конечной остановке, расположенной у железнодорожного вокзала. Из салона вышли все пассажиры, кроме одного. Оказалось, что пожилой мужчина мертв.

Полицейские установили личность усопшего. Им оказался 83-летний местный житель. Стражи порядка считают, что криминальной составляющей в смерти мужчины нет. Скорее всего, ему резко стало плохо из-за проблем со здоровьем.

Тем не менее, управление Следственного комитета по Свердловской области начало проверку по факту произошедшего. Тело направили на экспертизу для определения точной причины смерти пожилого человека. // Фото: unsplash.com