29 апреля 2020, 09:27
Мужчина умер от внебольничной пневмонии в Карелии
Все пациенты с диагнозом «пневмония» в республике неоднократно проходят тесты на COVID-19
Восемь человек госпитализированы за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперштаб по коронавирусу.
«1 летальный исход, мужчина 1925 года рождения, тест на коронавирус отрицательный»,
– говорится в сообщении.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в стационары помещен 251 пациент, 35 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.