Мужчина умер от внебольничной пневмонии в Карелии

Восемь человек госпитализированы за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперштаб по коронавирусу.

«1 летальный исход, мужчина 1925 года рождения, тест на коронавирус отрицательный»,

– говорится в сообщении.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в стационары помещен 251 пациент, 35 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.