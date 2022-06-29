Мужчина украл у друга банковскую карту и погулял на широкую ногу

42-летний костомукшанин подумал, что потерял свою банковскую карту, когда с нее стали списывать деньги. Он и подумать не мог, что здесь может быть замешан его приятель.

Мужчина обратился в полицию, так как с его счета списали почти десять тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что карту похитили. Их подозрение упало на 49-летнего знакомого потерпевшего, сообщили в МВД.

Подозреваемый гостил у друга, они выпивали. Когда хозяин уснул, гость незаметно взял его банковскую карту и ушел. Чужой картой он расплачивался в магазинах, покупая, в основном, выпивку. Любитель погулять за чужой счет стал фигурантом уголовного дела о краже. (фото unsplash.com, Clay Banks)