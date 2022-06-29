Житель Кеми угрожал приставу расправой

В Кемском районе завершено расследование уголовного дела об угрозе применения насилия сотруднику УФССП, сообщили в пресс-службе регионального следкома. 36-летний местный житель обвиняется по статье 318 УК РФ за оещание расправиться с приставом.

В марте обвиняемый в нетрезвом состоянии, воспользовавшись отсутствием посторонних, ворвался в служебный кабинет судебного исполнителя. Мужчина высказал в адрес представителя власти угрозу причинения ей смерти.

«Учитывая агрессивное поведение подозреваемого, его нахождение в алкогольном опьянении, высказанные угрозы были восприняты судебным приставом реально. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,

- сообщили в ведомстве. Фото: karelia.sledcom.ru.