Две легковушки столкнулись на Ленинградском кольце

Вечером 28 июня в карельской столице случилось ДТП. Оно произошло на так называемом Ленинградском кольце, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Два автомобиля в 18:06 столкнулись на круговом перекрестке в месте пересечения набережной Варкауса, улиц Кирова, Ленинградской и Михаила Иссерсона.

Один из автомобилистов выезжал н кольцо с улицы Кирова и не предоставил преимущество двигающемуся по перекрестку и съезжающему на улицу Иссерсона автомобилю. Аварию запечатлела видеокамера «Сампо.ру». // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»