28 июня 2022, 16:20
Должник в Кеми ворвался к приставу и грозил взорвать ее гранатой
Мужчина пытался помешать взысканию долгов и пошел под суд по уголовной статье
Жителя Кеми будут судить за угрозу применения насилия к представителю власти. Мужчина в марте этого года ворвался в кабинет к судебному приставу, сообщили в прокуратуре Карелии.
Он матерился и дерзко требовал отменить вынесенные служащей постановления об обращении взыскания на его денежные средства. При этом угрожал взорвать женщину гранатой.
Поскольку должник был пьян и агрессивен, пристав восприняла его угрозу реально. Дебошира скрутили, возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд. // Фото: pxhere.com