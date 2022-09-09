Мужчина украл снегоход у приятеля

Житель Кемского района в течение трех лет отсутствовал на малой родине, а, вернувшись, обнаружил пропажу снегохода. Он обратился в полицию с заявлением. По сообщению пресс-службы МВД республики, ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в случившемся, действительно, есть криминальная составляющая и установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый заявителя – 62-летний местный житель. Он был в курсе того, что приятель вернется не скоро, а так как знал о местонахождении техники, забрал ее себе. Изначально злоумышленник планировал оставить снегоход для личного пользования. Однако, поняв, что она устарела, сдал ее в пункт приема металлолома.

«В настоящее время по факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,

- сообщили правоохранители. Фото: pxhere.