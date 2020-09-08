Мужчина украл ключи и обокрал квартиру приятеля в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился 40-летний петрозаводчанин с заявлением о краже дорогостоящей техники на сумму в 30 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что выпивал с приятелями, а когда вернулся домой, то понял, что потерял ключи. Между тем, дверь в квартиру была открыта, а в доме не оказалось телевизора и ноутбука.

Полицейские выяснили, что кражу совершил один из компаньонов потерпевшего по употреблению спиртного.

«Ранее судимый 41-летний знакомый потерпевшего признался, что во время распития незаметно похитил у товарища ключи, а затем покинул компанию и наведался в его квартиру. Уходя, дверь за собой закрывать не стал, а похищенное имущество продал», - сообщают в МВД.

Возбуждено уголовное дело.